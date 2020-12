Fuld 23-årig påkørte hegn

Lørdag aften tæt på midnat henvendte ejeren af et hegn og et buskads på Vestre Strandvej sig til politiet, fordi en bilist efter en påkørsel var stukket af fra uheldsstedet.

23-årig mand fra Solrød Strand, som blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev derefter løsladt. Ingen andre trafikanter var involveret i påkørslen af hegnet, og da den 23-årige inden anholdelsen havde pustet i et alkometer, der indikerede, at hans alkoholkoncentrationen i hans blod ville overstige 2,00 promille, beslaglade politiet hans personbil med henblik på senere konfiskation. Når sagen skal afgøres, vil han senere blive indkaldt til et retsmøde, når sagen og spørgsmålet om endelig konfiskation skal afgøres.