Fra en hård tid - til tid til håret

Sidste kunde ingen nedlukningen blev klippet sent om aftenen 20. december. Men her til morgen var der endeligt igen gang i klipperiet hos Frisør Picasso. En dag, som både kunden Rikke Tesby og frisør Birgitte Rønnov har set frem til meget længe.

Solrød - 06. april 2021 kl. 11:17 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

- Der er ikke nogen, som skal røre ved mit hår - udover min frisør!

Rikke Tesby var een af de allerførste i stolen hos Frisør Picasso i Solrød Center efter den lange lukkeperiode. Og hun havde glædet sig til, at en professionel gik ombord i hendes lange lokker.

- Jeg har ikke været til frisør siden august. Men heldigvis var jeg i gang med at tillægge mig langt hår, fortæller kunden.

Dagen i dag er ikke kun en festdag for de langhårede, men i den grad også for frisørerne. For det har alt for længe kriblet i fingrene for at forkæle kundernes hår.

Det kan indehaver i de sidste 28 år af Frisør Picasso, Birgitte Rønnov, tale med om. For det har været rigtigt hårdt at gå hjemme og bare vente på, at det igen blev muligt at åbne.

- Hvad jeg har lavet? Joe, klippet blomster, ordnet heste, og så var jeg gået i gang med at ordne tæpperne. Min børn sagde også til mig: »Mor - nu stopper du, inden du bliver indlagt«, griner Birgitte og griber fat i saks og kam.

Lidt kontakt til nogle af de faste kunder har hun haft i lukkeperioden.

- Nogle har sendt mig fotos, at deres hjemmeklipning - og een sendt et billede af en mislykket hårfarvning. Hun skulle lysne håret, men det endte med at blive tisse-gult.

Men nu er der igen muligt at få pænt hår hos Birgitte og alle kollegerne. Hvis man ellers kan få en tid. For der er drøn på.

- Her på dag ét regner jeg med at været færdig ved 19.-19.30-tiden. Jeg har ikke helt styr på, hvor langt jeg er booket frem. Men i hvert fald tre uger. Nu tager jeg nogle ekstra lange dage. I hvert fald torsdag, fredag og lørdag. På torsdag kommer der en familie på fem, som alle skal klippes. Så kører jeg igennem til omkring 20.30, fortæller Birgitte Rønnov, som har haft salonen i 28 år.

Birgitte har benyttet sig af hjælpepakken. Men den rækker ikke langt.

- Den slår slet ikke til. Hver kunde skulle normalt være klippet 2-3 gange under nedlukningen.

Sidste dag ingen lukningen var søndag 20. december, hvor der blev klippet løs hos Frisør Picasso helt frem til 22.10. For dagen efter, satte corona-restriktionerne en langvarig lås på døren.

Men nu er smilet vendt tilbage hos Birgitte og alle kunderne.

- Jeg håber ikke, at vi får besked på at lukke igen på et tidspunkt. Det gider jeg altså bare ikke mere.

i går var Birgitte nede i Solrød Idrætscenter for at få taget en kviktest. Det var der også andre, der gjorde!

- Der var en ventetid på 2,5 time, så jeg gik hjem og kom tilbage senere, fortæller Birgitte Rønnov.