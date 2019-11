Send til din ven. X Artiklen: Forvirring: Høringssvar offentliggøres alligevel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forvirring: Høringssvar offentliggøres alligevel

Solrød - 08. november 2019 kl. 14:09 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Forslaget blev forkastet«, står der i byrådsreferatet, men det blev det så alligevel ikke helt.

På det seneste byrådsmøde i Solrød var et forslag om at offentliggøre høringssvar i forbindelse med budgetforhandlingerne til afstemning. Her blev forslaget, stillet af Socialdemokratiet, stemt ned med 7 stemmer for og 10 stemmer imod, selvom der var udtalt opbakning til forslaget.

På den baggrund skrev DAGBLADET efterfølgende, at forslaget om at offentliggøre foreninger og organisationers høringssvar til administrationens budgetudkast stadig ikke ville være tilgængelige for offentligheden i forbindelse med budgetlægningen.

Men det er en forkert konklusion har borgmester Niels Hörup (V) skrevet i en henvendelse til avisen:

»Traditionen er ikke offentliggørelse, men fra næste år fortæller vi, at høringssvarene offentliggøres, så alle ved hvad de kan forvente«, skriver borgmesteren.

På spørgsmålet om, hvordan det skal forstås, når forslaget blev stemt ned i byrådssalen, svarer han:

»Der blev givet tilsagn om at indarbejde det fra næste år. Forslaget handlede om det skulle gælde fra i år«.

Det kan man dog på ingen måde læse ud af referatet fra byrådsmødet.

Den udlægning undrer også Jonas Ring Madsen (S), der stillede forslaget på mødet, for han gik derfra med den helt klare opfattelse, at forslaget blev stemt helt ned og dermed ikke blev til noget.

- På byrådsmødet redegjorde borgmesteren for, at det ville indgå i budget- evalueringen men sammenholdt med, at V og K afviste at stille ændringsforslag om, at høringssvarene skulle offentliggøres næste år, så skabte det stor utryghed, om hvorvidt der var et reelt ønske om at sikre borgerne indsigt i disse høringssvar, siger han og fortsætter:

- Men det vil da glæde mig, hvis al tvivl nu fejes af bordet og vi får en sikkerhed for, at høringssvarene bliver offentliggjort næste år.

Fra 2020 er der altså lagt op til, at høringssvar i forbindelse med de indledende runder af budgetforhandlingerne vil blive offentliggjort, med det hensyn at foreninger og andre bliver orienteret forud for deres afgivelse af høringssvar.