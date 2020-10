Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme. Foto: Solrød Kommune

Fortæl om dine bevægelsesvaner

Solrød - 20. oktober 2020 kl. 12:26 Kontakt redaktionen

Nu vil forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med Solrød Kommune undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv.

Det skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

Derfor får cirka hver tiende voksen over 15 år i Solrød Kommune og resten af landet nu et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet 'Danmark i Bevægelse'. Er du en af de heldige, der får skemaet tilsendt, kan du vinde 10.000 kr. skattefrit, hvis du svarer. Din besvarelse er vigtig, da vi har brug for viden om, hvordan vi lige netop her i Solrød kommune kan skabe gode rammer og muligheder for, at vores borgere kan være mere fysisk aktive.

Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og spørgeskemaet sendes til ca. 400.000 borgere over hele landet.

Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, fx cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder.

Forskningsprojektet bliver dermed et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser i hver enkelt kommune, når der skal skabes et Danmark i Bevægelse.

Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. 400.000 voksne danskere modtager spørgeskemaet i deres e-Boks. Hver kommune modtager en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område. Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr. www.danmarkibevægelse.dk.