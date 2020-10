Forsvar for landsbyerne

Byrådet i Solrød har netop vedtaget Planstrategi 2020, der som Venstre forklarede det på seneste byrådsmøde er et »arbejdspapir« på vejen frem mod en kommuneplan.

- Det her er et skridt på vejen og vi skal ikke udelukke gode ideer. Det er vigtig at understrege; det her er et ideoplæg frem mod kommuneplan og lokalplaner, sagde Lene Stevnhoved på seneste byrådsmøde, hvor strategien, der blandt andet rummer mulighed for flere boliger i Havdrup og en byudvikling af Solrød landsby.