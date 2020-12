Artiklen: Mistede kontrollen over bilen, da han flygtede fra politiet - med 4-årig datter som passager

Føreren af personbilen ønskede ikke at tale med politiet og satte hastigheden op for at køre væk fra politikontrollen. Færdselspolitiet kørte dog efter bilisten, der kørte med væsentlig højere hastighed end tilladt af en cirka fem kilometer lang strækning ad blandt andet Tykmosevej og Yderholmvej til Naurbjergvej, hvor føreren mistede kontrollen over bilen og havnede på en mark.

I bilen befandt sig ud over en 32-årig mand fra Havdrup som fører også hans datter på blot fire år, og begge var uskadte.

Den 32-årige blev straks anholdt som mistænkt for at være både spiritus- og narkotikapåvirket under kørslen i bilen, der i øvrigt var forsynet med stjålne nummerplader.

Den 32-årige var også i forvejen frakendt retten til at føre bil, så han blev også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven, inden han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.