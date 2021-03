Ved at udlicitere, skal borgerne betale for at få vasket tøj. Til gengæld bliver det hentet, vasket og bragt. I dag er det hjemmeplejens opgave, at vaske tøjet. Arkivfoto

Forslag om betaling for tøjvask

Der er travlt i hjemmeplejen, og derfor lægger der nu op til byrådet at beslutte, om det er en god idé at tøjvask fra visiterede borgere i eget hjem, nu skal i udbud - altså at det ikke længere skal være personalet i hjemmeplejens opgave. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de kan bruge deres ressourcer bedre. De slipper også for tunge løft.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her