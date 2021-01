Forslag om ændring af ruten for buslinje 121 nedstemt

Udgangspunktet, for ændringsforslaget til punktet om kollektiv trafikbestilling for i år, var en mail sendt til de lokale politikere fra skolebestyrelsen på Munkekærskolen. Skolebestyrelsen ønskede, at byrådet ville overveje en ny rute for linje 121. Da Munkekærskolens elever fra strandsiden og fra Trylleskoven benytter sig af Tjørnholmvej og Tværvej, som er meget trafikerede. Da man i sin tid planlagde ruten, var det før alle indflytninger i Trylleskovsområdet, men allerede nu kan man se, at der er kommet markant mere trafik på Tværvej. Krydset Tværvej/ Tjørnholmvej er blevet smallere efter det arbejde, der er lavet, og det er en flaskehals om morgenen. Samtidig er det ved dette kryds, at mange af Munkekærskolens elever krydser på vej til skole. På selve Tværvej er der fjernet chikaner i forbindelse med busruten, lød bekymringen blandt andet fra skolebestyrelsen til de lokale politikere. Det var de bekymringer, som Jonas Ring Madsen bar med til byrådsmødet, og som var begrundelsen for forslaget om at ændre på ruten, så den skulle køre via Strandvejen og Trylleskov i stedet for Tværvej, som den gør nu.