Formand siger farvel efter 13 år

- Alting har en ende. Jeg har været medlem af menighedsrådet i 13 år, heraf de sidste 4,5 år som formand. Det har været et spændende arbejde, hvor vi i menighedsrådet har fået Solrød Sogn til at fungere som en veldrevet virksomhed. Til tider har det været tungt, fordi der hele tiden stilles flere og flere krav til os fra Kirkeministeriet. Det har været medvirkende til, at jeg trænger til at drosle ned og bruge mere tid på mig selv og min familie, siger Arne Nielsen.

- Solrød Sogn er et sted med mange aktiviteter, så der er nok at se til som formand. Medarbejderne i sognet er dygtige og professionelle, menighedsrådet er engageret, og i fællesskab vil vi fortsætte med at skabe de bedste rammer, vi kan, for kirkelivet. Et kirkeliv, hvor vi har det privilegium og ansvar at skabe rammer for menneskers lykkeligste og sværeste øjeblikke i livet - men også rammer for socialt samvær og for det lille pusterum i dagligdagen, hvor man kan koble fra, siger Jacob Brock, der klinger med formandsklokken første gang ved menighedsrådsmødet 24. august.