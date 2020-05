FGU Øst er blevet pålagt at udarbejde en økonomisk genopretningsplan, forklarer formand for FGU Øst-bestyrelsen, Jette Henning.

Formand om lukning af FGU Solrød: - Jeg kan kun beklage

- Bestyrelsen har i hele sit virke betragtet FGU i Solrød som en skole og ikke blot en matrikel under FGU Greve, som det ellers er defineret i institutionens stiftelsesdokument. Derfor fik FGU Solrød også sit eget navn og farve i logoet ved institutionens opstart, og bestyrelsen har hele tiden arbejdet ud fra, at FGU-Skolen Øst havde fem skoler. Det var også baggrunden for, at bestyrelsen sendte en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om formelt at oprette en skole i Solrød Kommune, i stedet for en matrikel under FGU Greve, forklarer formanden, som desuden sidder i byrådet for Socialdemokratiet i Roskilde.

- Jeg kan kun beklage, at bestyrelsen for FGU-Skolen Øst har set sig nødsaget til at lukke FGU-matriklen i Solrød Kommune med virkning fra 1. august 2020. Det ærgrer mig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her