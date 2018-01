Se billedserie Formanden for social- sundheds og fritidsudvalget i Solrød Kommune forklarer, at et nyttejob skal afprøve de lediges jobparathed og vise, at de kan klare en given opgave. Foto: Jesper From

Formand: Ikke et rigtigt job

Solrød - 10. januar 2018 kl. 17:05 Af Torben Thorsø

Et nyttejob skal ikke betragtes som et rigtigt job, understreger Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for social- sundheds og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Han indskærper, at nytteværdien i sådan et job ligger der, hvor man ad den vej kan vise viljen til at møde om morgenen og udføre en opgave.

- Det skal vise, at man kan møde om morgenen og udføre en opgave. Det er tænkt som et tilbud i en kort periode og derfra kan man så komme videre med for eksempel uddannelse eller ud i et rigtig job, siger han.

Han forklarer, at den normale procedure i forbindelse med et nyttejob er, at personerne får en grundig instruks om jobbet på skrift og derudover også gerne skal have en personlig introduktion til arbejdet den første dag samt kontaktoplysninger, hvis der er yderligere spørgsmål eller problemer.

- Hvis det ikke har været tilfældet her er det fuldt forståeligt, at man kan blive frustreret og så er der sket en beklagelig fejl. Men der ér altså ikke en sjakbajs tilknyttet og ideen er, at man selv kan udføre opgaven med for eksempel at rydde op i centreret, siger han.

Ivar Haugaard-Hansen forklarer desuden, at man ikke bare kan sende personer ud i »nyttejob«, hvor de tager arbejdet fra andre fagpersoner, som for eksempel i en børnehave.