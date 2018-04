Se billedserie I weekenden bøs Solrød Kunstforening indenfor til årets Forårsudstilling med medlemmernes værker. Foto: Torben Thorsø

Forårskunst for alle

Solrød - 23. april 2018 kl. 09:33 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er kun glade amatører, men der var masser af kunstnerisk kvalitet og »hobbymaleri« på et højt plan at komme efter, da Solrød Kunstforening i weekenden inviterede til forårsudstilling.

Her kunne man slentre rundt blandt bidrag fra omkring 40 medlemmer af foreningen og de maler i hver sin retning, så indtrykkene spændte vidt fra det abstrakte til landskabsmalerier, portrætter og et lille udvalg af spændende skulptur-kunst.

Det er den 3. forårsudstilling siden foreningen rykkede ind i OJD Hallerne, hvor forårsudstillingen også var arrangeret.

Det har givet kunstforeningen gulvplads til at brede sig lidt og fra de oprindelige ca. 30 medlemmer er man nu oppe på 75 aktive medlemmer af foreningen. De seneste år har Tage Ebbensgaard stået i spidsen for bestyrelsen og han glæder sig over, at kunstforeningen er vokset uden at miste det nære forhold mellem medlemmerne.

- Jeg synes, vi har fået skabt et rigtig godt miljø omkring foreningen, hvor der er plads til alle og hvor ingen føler sig for gode til at snakke med andre - selvom den ene måske har udstillet nogle »fine« steder og den anden er nybegynder, siger han og pointerer, at som en »god, gammeldags forening«, så gør man meget ud af, at alle skal føle sig velkommen i foreningen.

Det går også igen når der for eksempel holdes forårsudstilling. Her har alle interesserede mulighed for at være med og man kunne tydeligt se på værkerne, at kunstnerne bag tager deres metier alvorligt.

- Jeg er glad for, at vi tilsyneladende har fået en del af de mennesker ud af gemmerne, som ellers ville stå derhjemme og male. Man kan også tydeligt fornemme, hvordan kunstnerne udvikler sig og bliver bedre år for år, tilføjer formanden.

Blandt de kunstinteresserede gæster var der selvfølgelig også adskillige af værkernes ophavsmænd og -damer. Én af dem er Lone Jørgensen, der har været med i kunstforeningen den sidste håndfuld år. Hun nyder fællesskabet og muligheden for at få input fra de andre male-interesserede.

- Jeg maler meget derhjemme og så er det dejligt at kunne komme ned i foreningen og få sparring og feedback fra de andre, fortalte hun og forklarede, at derudover havde hun også stor glæde af de mange oplæg fra professionelle kunstnere som foreningen arrangerer.

- Det gode ved foreningen er, at der er plads til alle her; lige fra nybegynderen til den garvede kunstner, fortsatte hun.

Der er stadig plads på gulvet til engagerede amatører, der har lyst til at være en del af fællesskabet, men formanden understreger, at man forventes at tage del i pligterne, for ellers kan foreningen ikke fungere ti glæde for alle.