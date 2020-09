Første dag i Eventyrhaven

De første, spændte børnehavebørn satte mandag morgen deres fødder i den nye eventyrlige daginstitution Eventyrhaven, som onsdag den 1. oktober også åbner for vuggestuebørnene.

På grund af den nuværende situationen med coronavirus blev den planlagt indvielse af institutionen aflyst, og åbningsdagen forløb derfor stille og roligt uden større arrangementer. Børnene var begejstrede for de spritnye og spændende rammer og var travlt optaget af at lege i hver en krog, de kunne komme til.

Den moderne nye daginstitution består af en 1372 m2 stor bygning med otte fleksible stuer og højt til loftet. Institutionen er formet som et sneglehus, der inviterer til eventyr, leg og læring i trygge rammer. Huset er omkranset af indbydende legearealer med bl.a. trampolin, klatrevæg, gynger og sandkasse, en boldbane og et bålområde samt et hyggeligt lille gårdrum i midten af det hele.