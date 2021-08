Se billedserie E20 Park Copehagen anlægges på et 38 hektar område kilet ind mellem Køge Bugt Motorvejen og jernbanen. Første bygning vil stå færdig omrking 1. maj næste år.

Send til din ven. X Artiklen: Første bygning på E20 Park Copenhagen skyder op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Første bygning på E20 Park Copenhagen skyder op

Solrød - 26. august 2021 kl. 13:00 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Det vi i daglig tale har kaldt for erhvervskilen, hedder nu officielt E20 Park Copenhagen. Altså logistik- og transportcentret, som er ved at skyde op i Solrød.

Onsdag var byrådets medlemmer blevet inviteret til en rundvisning på den bare jord, hvor det var tydeligt, at det skrider fremad. Men der er endnu ikke bygget i højden. Det varer dog ikke så længe.

Der er Verdion, som står for det store projekt, der med sin centrale beliggenhed klods op ad motorvejen, gør det let for lastbiler og varevogne at komme til og fra.

Helt naturligt, er det ikke alle borgere, som er lige vilde med det omfattende projekt. Det blev ved gårsdagens rundvisning på området understreget, at de mange tunge køretøjer ikke kommer til at køre igennem parcelhusområder grundet de få meter ud til og fra motorvejen. Over 90 procent vil benytte motorvejen, mens de resterende skal af andre veje - blandt andet Roskildevej.

Der er endnu ikke underskrevet nogle lejekontrakter, men optimismen er intakt. Coronakrisen har betydet at e-handlen er eksploderet. Det vil finde sit naturlige leje igen på et tidspunkt, men på bundlinjen vil man nok se en generel stigning i handlen over nettet. Dermed er der også basis for, at det for mange virksomheder vil give god mening, at placere sig i et transportcenter, som det kommende i Solrød.

Og infrastruktur-mæssigt ligger netop Solrød rigtigt godt placeret.

- Der bor rigtigt mange mennesker inden for kort afstand af Solrød, pointerede Peter Michael Tetzlaff, som er Head of Investments hos Verion.

Der lægges lidt »stille« ud med opførelsen af en bygning 52 meter brede og 195 meter lang bygning på samlet 12.000 kvm.

Bygningen vil man så småt kunne se skyde op i slutningen af september og ventes at stå færdig omkring 1. maj næste år.

Godt nok at der ingen lejere på plads, men det bekymrer ikke.

- Der er rigelig interesse for at etablere sig i Solrød, forsikrede Peter Michael Tetzlaff.

Det hører nemlig også med til historien, at der meldes alt udsolgt på Skandinavisk Transport Center (STC) i Køge.

Som en del af lokalplanen for området, bevares en stor del af en fredskov. Samtidigt etableres der en cirka én kilometer vold af overskydende jord ud mod motorvejen, en vold som tænkes kan benyttes af gående og løbende. Faktisk vil det være muligt, at lave en lille løberute på volden, videre langs banelegemet, ad en kort vejstykke og tilbage på volden.

Brian Mørch (DF) tænkte også grønt, og ville gerne høre til, om man tænker i solceller.

Det kunne Verdion bekræfte:

- I de to første bygninger forberedes der til solceller. Men nu skal vi først vide, hvem der lejer sig ind, forklarede teknisk manager, Bjørn Stefansson.

Der er mange ubekendte faktorer omkring E20 Park Copenhagen.

- Mange spørger, om der kommer til at flyve droner til og fra med varer og om der kommer selvkørende lastbiler. Men det er altså ikke lige noget, der kommer næste år, sagde Peter Michael Tetzlaff med et smil.

Et af de centrale spørgsmål, ikke mindst lokalt, er om erhvervscentret så også kommer til at genere arbejdspladser - og hvor mange.

Men det er alt for tidligt at give et svar på. Det afhænger helt af, hvem der lejer sig ind.

- Nogle steder arbejder der otte på lager og to på kontoret på lagre på 10.000 kvm. Men de fleste steder er der flere. Så om der kommer 200 eller 2000 arbejdspladser, kan vi ikke sætte tal på endnu, sagde Bjørn Stefansson.

Det 38 hektar store trekantsområde mellem motorvej og jernbane giver plads til 150.000 kvm bygninger. Men i realiteten kunne der bygges mere. Det kommer dog ikke til at ske.

- Vi kan ikke bare plastre området til med bygninger, da der kræves meget infrastruktur på området. Ellers ender det i kaos. Mange lastbiler er efterhånden så store, at de kræver store vendepladser, forklarer Head of Investments, Michael Tetzlaff.

I Verdions saldsmateriale lægges der meget vægt på, at der ikke kun bliver et erhvervsområde. Som de malende beskriver:

»Det handler dog ikke kun om bygningerne og deres drift. På E20 Park Copenhagen skaber vi et sted, hvor folk kan komme udenfor, træne og slappe af. Landskabspleje og grønt område er en prioritet med vandfunktioner overalt på stedet. Udendørs fritidsrum vil blive indarbejdet, og cykel- og fodgængerruter af høj kvalitet vil forbinde parken med nærliggende boligområder og offentlige transportforbindelser.«