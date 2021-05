Flyt ind på skole: Hvem kommer først?

Se billedserie Det krævede lidt tålmodighed at komme ind og se prøveboligen på den gamle skole i Jersie. Omkring 120 var mødt frem. Foto: FROM

Solrød - 31. maj 2021

Jersie: Michael Rasmussen var forleden inde og kigge på, hvor mange ledige lejeboliger, der var i Solrød. Resultatet var nedslående: Kun én enkelt dukkede frem. Med andre ord, så er der et massivt behov for lejeboliger i kommunen - og derfor kunne Michael Rasmussen også med glæde i stemmen byde indenfor i een af 115 lejeboliger, som løbende vil blive indflytningsklare på den tidligere folkeskole i Jersie.

Michael Rasmussen er projektchef hos Domusnova på den omfattende ombygning, og i fire timer søndag stod han klar i en prøvebolig for at vise frem, hvad der er i vente for lejelystne borgere fra nær og fjern. Det stod hurtigt klart, at interessen er massiv. Der var hurtigt en længere kø for at komme ind og få et kig og høre mere om de kommende boliger At man ikke skal vente for længe med at tage en beslutning om at leje sig ind, viste dagen alt om.

Blandt de fremmødte var ægteparret Lonnie og Mogens Løber og deres gode nabo Lillian Tove Nielsen.

Lonnie og Mogens har tidligere boet i et større parcelhus i Jersie, men er siden rykket til en lejlighed i Kurprinsens Kvarter.

- Vi måtte sælge huset grunden min mands sygdom, forklarer Lonnie.

Nu bor de på 91 kvm med en lille altan.

- Men det er meget dyrt. 13.000 kroner om måneden med vand og varme. Vi havde så læst i DAGBLADET om projektet her på Jersie Gl. Skole, og så har jeg ellers bombet Domusnova med mails, griner Lonnie Løber.

Det har dog været alle anstrengelserne værd. For det er faldet på plads med leje af een af boligerne på den gamle skole. Valget er faldet på bolig 13, som også var den, som fungerede som prøvebolig i fire timer søndag.

Nu skal de så snart bo på 74 kvm.

- Vi har valgt een af enderækkehusene, hvor der ikke kommer så mange forbi - og så glæder vi os til at bo på den gamle skole. Det har en vist sjæl.

I fredags havde Lonnie og Mogens så budt overboen på Kurprinsens Kvarter, Lillian Tove Nielsen, på en rom og cola - og her faldt snakken på deres flytteplaner.

- Jeg er også ked af at bo, hvor jeg bor. Derfor er jeg med i dag. Om jeg lejer en bolig herude? Det beslutter jeg nok på vejen hjem. Men jeg er godt klar over, at jeg skal være hurtig, griner Lillian.

Sonja Poulsen og Steen Knuppert-Hansen fra Ældrerådet i Solrød var også på smugkig i Jersie i den bagende sol.

- Jeg er vild med projektet, fortæller Sonja Poulsen.

- Hvis jeg havde råd, så flyttede jeg også herned.

Hun glæder sig over, at det er en meget blandet aldersgruppe, som viser interesse for at flytte ind på den gamle skole, som kommer til at rumme 115 lejeboliger.

- Så kan de unge hjælpe de ældre.

Der er 1560 lejeboliger i Solrød kommune - men altså så godt som ingen ledige. Derfor er projektet i Jersie kærkomment.

Ældrerådet har kæmpet for flere lejeboliger til kommunens ældre borgere, som ikke længere orker at holde stort hus. De er derfor glade for, at Ældrerådet har indgået en aftale med Domusnova om, at gruppen at 60+ borgere fra Solrød har fortrinsret til boligerne i Jersie de første tre måneder, forklarer Steen Knuppert-Hansen.

I prøveboligen har Michael Rasmussen travlt med at vise rundt og forklare.

Det er første etape af det store projekt, som nærmer sig indflytning. I alt 44 boliger, som ventes færdige inden for de næste par måneder. 2. etape er klar til oktober, og sidste etape - som er i den gamle skolebygning - er klar i starten af de nye år.

Indtil i søndags har folk kun kunne skrive sig op på en interesseliste. Men nu er det så blevet »alvor«, med udlejningen.

Der er blevet talt en del om, at boligerne er meget dyre.

- Det er et bevidst valg hos Domusnova, at vi ikke vil slække på kvaliteten. Som ejere vil vi ikke stå for noget af dårlig kvalitet, forklarer Michael Rasmussen, som endvidere fortæller, at der har været størst efterspørgsel på boligerne på 41 kvm, og det har været ældre enlige.

Helt præcis 15. juli flytter de første ind på Jersie Gl. Skole. Af de 44 boliger i første etape, blev 25 lejet ud søndag.