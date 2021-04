Der skulle mere end regn og slud til at holde indsamlerne for at rykke ud i søndags og samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Privatfoto

Flot søndags-indsamling i slud og regn

- Men nu evaluerer vi i bestyrelsen og tager stilling til, hvad vi gør fremover. Da vi ikke havde indsamlere til at dække hele kommunen, vil flere borgere modtage en pjece og et girokort i deres postkasse i løbet af ugen, så der vil stadig være en mulighed for at bidrage. Her er der igen nogle frivillige, som har budt ind på den opgave, også en stor tak til dem.