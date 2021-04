Fleste skattepenge tilbage til Solrødborgerne

Når Skattestyrelsen fra i dag udbetaler knap 19,5 mia. kr. i overskydende skat, står cirka 500.000 borgere i Region Sjælland til i gennemsnit at få udbetalt 5.059 kr. Men det er borgerne i Solrød Kommune som i gennemsnit kan se frem til at få flest penge retur fra »skattefar«.

- Uanset om man har fået en overskydende skat eller en restskat, kan man stadig nå at kontrollere, om alle oplysninger i årsopgørelsen er korrekte. Og i år er det særlig vigtigt, at man er opmærksom på befordringsfradraget. Corona-krisen har betydet, at mange har arbejdet mere hjemmefra, end de plejer og derfor ikke automatisk får fortrykt et befordringsfradrag på årsopgørelsen, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig.