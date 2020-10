Flertallet roste »ansvarlig« budgetaftale

Mandag aften blev der indgået budgetaftale i Solrød, men det er blandt andet udsigten til et nyt rådhus på stationspladsen, der stod i vejen for at alle byrådets partier kunne se sig selv i aftalen.

Solrød - 06. oktober 2020 kl. 13:24 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Alt var klappet af og lå klart, men det blev alligevel en langstrakt affære, før Solrød Byråd endelig kunne vedtage Budgetaftale 2021-2024 ved byrådsmødet mandag aften.

Borgmester Niels Hörup (V) lagde ud med at kalde det for et højdepunkt for byrådet, at man nu kunne vedtage den »lokale finanslov« og gentog endnu en gang den velkende traver om, at den der tager ansvar får indflydelse.

Det er der i år tilsyneladende 16 byrådsmedlemmer ud af 19, der gør, da det er flertallet bag budgetaftalen i år. Som sidste år står repræsentanterne fra DF, LA og RV udenfor den vedtagne budgetaftale, mens S, K, SF, V og Havdruplisten danner flertallet.

- Jeg glæder mig over, at vi har indgået en bred budgetaftale, hvor 16 ud af 19 byrådsmedlemmer står bag. Vi kan fastholde servicenivieauet, og det er en aftale, der sikrer bæredygtig vækst og udvikling af vores kommune til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune, Vurderer Niels Hörup på flertallets vegne.

For at finansiere de stigende udgifter i forbindelse med udligningsreformen, hvor Solrød skal sende flere penge til andre kommuner, stiger skatten de kommende fire år startende med 0,11 procentpoint i 2021. Det svarer til 24 kroner om måneden for hver enkelt borger i 2021, gentog Venstre flere gange i løbet af aftenen.

Skattestigningen er et af stridspunkterne i budgetaftalen og de 24 kroner er kun en del af historien, lød det fra Emil Blücher (LA), der påpegede, at i budgetaftalens tre overslagsår er der lagt op til at det beløb stiger gradvist, så det bliver til væsentligt mere end mantraet om de 24 kroner om måneden.

- Skatten vil stige hvert år og LA ønsker ikke at opkræve 54 millioner kroner ekstra hos borgerne under påskud af udligningsordningen. Vi ønsker derimod at sætte en prop i hullet i forhold til kommunens udgifter til ledelse og administration, der stiger i en helt uset grad, sagde han blandt andet.

Hos de radikales Bo Nygaard Larsen var det hele processen omkring budgetforhandlingerne, der fik ham til at trække sig.

- Vi blev af flertallet i byrådet mødt med det ultimative krav, at vi skulle give Venstre vetoret på potentielle ændringsforslag. Sådanne udemokratiske metoder ville jeg ikke være med til, og derfor forlod jeg forhandlingerne, før de kom i gang, sagde han og kom med en appel til flertallet:

- Der ér faktisk mange gode elementer i budgettet og vi vil gerne tage ansvar, så jeg kan ikke forstå, hvorfor vi år efter år skal kaldes for uansvarlige, når vi ikke kan se os selv i aftalen.

Den appel overhørte blandt andet Havdruplistens Henning Christiansen med det samme ved at remse op, hvorfor listen »tager et ansvar« i forhold til årets budgetaftale og fra andre sider blev de tre partier, der står udenfor aftalen, kritiseret for at møde op med ultimative krav.

I den forbindelse påpegede Bo Nygaard Larsen også uviljen til overhovedet at diskutere den skattestigning, der er en del af budgettet - tilsyneladende et andet ultimativt krav fra flertallet.

Brian Mørch DF kommenterede også hans manglende underskrift på aftalen:

- Budgettet har helt sikkert elementer, jeg kunne støtte. Hvis jeg altså var budt med til forhandlingerne, men det var jeg ikke.

Han kommenterede desuden, at op til dette års budgetaftale »ville det have været spild af tid«, at udarbejde ændringsforslag.

Han fik da også ret så langt hen ad vejen, at samtlige ændringsforslag til årets budgetaftale blev fejet af bordet, da det kom til afstemningen.

Socialdemokraterne er med i dette års budgetaftale, hvad der glæder Jonas Ring Madsen:

- Vi er tilfredse med budgetaftalen, som vi ikke kan skære os på, og det er godt for Solrøds borgere, at blokpolitikken nu er fejet af bordet. Budgetaftalen afspejler et budget i balance, hvor der ikke bliver skåret i vores service og velfærd; der er en mindre skattestigning, men det er til at leve med.

I forhold til blokpolitikken, så kunne Bo Nygaard Larsen ikke dy sig for at komme med en lille stikpille om Venstre 1 og Venstre 2, nu hvor socialdemokraterne har lagt sig så tæt op ad kommunens store parti.

- Vi har i hvert fald svært ved forestille os et socialdemokratisk borgmesterkandidat, når det åbenbart bare betyder mere af det samme, sagde han tørt.

Borgmester Niels Hörup sluttede talerunderne med kommentere, hvordan det var »lidt Houdini« over nogle af de økonomiske forslag fra mindretallet, men det ødelægger ikke hans glæde over den vedtagne budgetaftale:

- Tillykke til os allesammen, for at det har været muligt. Sådan er demokratiet; når man tager ansvar får man indflydelse.