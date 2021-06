Se billedserie Jytte Willendrup (S) så helst, at tøjvasken ikke blev udliciteret. Men bliver det enden på sagen, så skal tilbudet om at hjemmehjælpen klarer tøjvasken være en alternativ mulighed. Altså frit valg. Foto: Solrød Kommune

Flertal går imod Venstre i tøjvask-sagen

Solrød - 11. juni 2021 kl. 14:04 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Det bliver ved med at trække ud med en beslutning om, hvordan den fremtidige tøjvask for visiterede borgere skal fungere. Sagen er fløjet frem og tilbage mellem udvalgene.

Nu var det så social-, sundheds- og fritidsudvalget, som igen skulle behandle sagen.

De tre Venstremedlemmer så helst, at al tøjvasken bliver udliciteret til en privat udbyder, så hjemmehjælperne ikke længere skal bruge tid på den funktion. Men det var der ikke flertals-opbakning til ved mandagens udvalgsmøde.

John Wennerwald (S), Jytte Willendrup (S), Brian Mørch (DF) og Henrik T. Larsen (SF) stillede i stedet ændringsforsalg om, at det skal være en fritvalgsordning.

Jytte Willendrup har svært ved at se problemet ved, at man bare fortsætter med den nuværende ordningen, altså at det er hjemmehjælperne, som klarer tøjvasken for fru Jensen og hr. Hansen:

- Hjemmehjælperne skal jo stadig samle tøjet og sengetøjet sammen. Så om de skal lægge det i vaskemaskinen eller i en pose, har jeg svært ved at se gør nogen forskel. Den funktion vil jo ikke forsvinde.

Hun frygter desuden, at en fritvalgsordning vil blive alt for dyr, men kan samtidigt godt acceptere, at det bliver et tilbud for borgerne. Og kun et tilbud!

- Hvis de ønsker det, så skal de naturligvis have lov til det.

Af referatet fra udvalgsmødet fremgår det:

»Dina Oxfeldt (V), Henning Arlofelt Petersen (V) og udvalgsformand Ivar Haugaard-Hansen (V) kunne ikke støtte ændringsforslaget, idet det vurderes, at administrationens indstilling vil levere en serviceforbedring for borgerene og bakkes op af medarbejderrepræsentanter, Ældreråd og Handicapråd.

Administrationen har i deres oplæg til sagen forklaret:

»Opmærksomheden skal rettes mod, at det frie valg mellem tøjvask i eget hjem og tøjvask ved vaskeordning samt et ønske om, at overskydende tid skal blive hos borgeren vil betyde, at der ikke i samme grad sker en ressourceoptimering i hjemmeplejen. Med andre ord, så vil der ikke frigives personaleressourcer til nye visiterede ydelser enten hos nye borgere eller borgere, der får et øget behov for hjælp. Hvis den overskydende tid skal blive hos borgeren, vil der samtidig være behov for en tilførsel af midler til en sikring af, at alle borgere stilles lige, hvis den overskydende tid veksles til en ny opgave.«

Udvalgsformand Ivar Haugaard-Hansen (V) har svært ved at se logikken i socialdemokraternes forslag om, at de visiterede borgere til tøjvask skal kunne vælge frit mellem at fortsætte med at få vasket tøjet hjemme af hjemmehjælperen eller betale sig til tøjvask fra en privat leverandør.

- Hvis vi gør, som de foreslår, så får vi ikke frigjort to årsværk inden for hjemmeplejen. Jeg står ved, at det vil være et godt tilbud med en privat leverandør for de omkring 150 visiterede ældre borgere. De vil få mulighed for otte kilos tøjvask hver 14. dag, hvor de kan blande kulørt, hvidt og finvask efter behov. Lige som de ønsker det. Det er i min verden en serviceforbedring.

Socialdemokraterne lægger op til, at der også vil være en valgmulighed for de ældre, at betale sig til tøjvask fra en privat leverandør. Men den løsningsmodel har Ivar Haugaard-Hansen svært ved at se logikken i:

- Prisen fra den privat leverandør hænger naturligvis sammen med, hvor mange der tager imod det tilbud. Vi kan ikke sige til leverandøren, at vi har 30 borgere, der gerne vil benytte den ordning, og så forvente en god pris.

Prisen for tøjvask fra en privatudbyder skal sættes op imod, at borgerne så til gengæld spare udgift til strøm, vaskemaskine og vaskepulver. Hvad prisen så i givet fald skal være for at få vasket tøj fra en privat udbyder, er ikke lagt fast. Administrationen er kommet med nogle prisforslag.

En de overvejende grunde til at Ivar Haugaard-Hansen helst ser, at tøjvasken bliver lagt på private hænder, hænger sammen med frigørelsen af hjemmehjælperne til andet arbejde.

- I dag kommer hjemmehjælperen piskende hjem til borgeren og sætter en vask over. Så ud ad døren og tilbage, når vasken er færdig, hvor tøjet skal hænges til tørre eller i tørretumbleren. Ud ad døren igen og tilbage, når tøjet så er tørt og skal lægges på plads.

Med en privat leverandør, vil det fortsat være hjemmehjælperens opgave, hvis borgeren har »gjort noget i sengen«, som skal skylles op. De vil også lægge det i en lukkes pose indtil det skal vaskes.

Tøjvasken skal tilbage til afgørelse i byrådet, men skal først lige forbi økonomi-, teknik- og miljøudvalget 14. juni.