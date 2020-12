Flertal forkastede forslag om mere åbenhed om Solrød Biogas

Liberal Alliances Emil Blücher havde til årets sidste byrådsmøde valgt at bruge retten til at få behandlet et medlemsforslag om indførelse af ejerstrategi for Solrød Biogas A/S samt andre selskaber, som Solrød Kommune ejer helt eller delvist. I nogle andre kommuner, er det kutyme, at der udarbejdes en ejerstrategi for selskaber, som kommunen ejer helt eller delvist. Dette gælder eksempelvis for nabokommunen - Køge.