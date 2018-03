Byrådet tog mandag endnu en runde parkeringsdebat om situationen i Solrød Center. Det store flertal af partier fastholder imidlertid, at der skal søsættes en toårig forsøgsperiode med tidsbegrænset parkering på omtrent 245 ud af de i alt 670 parkeringspladser. Foto: Jesper From

Flertal fastholder ønske om tidsbegrænset parkeringsforsøg

Solrød - 22. marts 2018 kl. 09:28 Af Anders Fallesen

Der var som ventet kritik af både proces og indhold, da Solrød Byråd mandag tog hul på endnu en runde af diskussionen om tidsbegrænset parkering ved Solrød Center. Et tema, der i snart to måneder har fyldt megen spalteplads og mange online-kommentarspor ud.

Liberal Alliances Emil Blücher havde denne mandag begæret sagen i byrådet for at få kastet lys over alle detaljer og nuancer, skriver DAGBLADET.

- I vores øjne er beslutningen om at indføre en toårig forsøgsordning taget på for tyndt et grundlag, sagde han og fortsatte:

- I sager som denne handler det ikke om at træffe hurtige beslutninger, men derimod om at træffe rigtige beslutninger. Kundeadgang til parkeringspladser er livsnerven for handelslivet, og vi bør derfor have et oplyst grundlag at træffe en beslutning ud fra. I den konkrete sag ved vi ikke noget om, hvor mange der handler her, hvor de handlende kommer fra, hvor de ansatte parkerer, eller om der er plads nok til både pendlere og ansatte. Disse spørgsmål bør vi have svar på, og jeg er ikke tryg ved, at denne løsningsmodel tager hånd om det hele, sagde Emil Blücher videre.

I Venstre er der omvendt tilfredshed med forsøgsordningen, som man mener vil dæmme op for problemet.

- Solrød Center må ikke få ry for at være et center, hvor man ikke kan parkere. Vi kan enten løse det ved at skabe et øget »flow« på de eksisterende p-pladser eller ved at etablere flere parkeringspladser i det hele taget. Og begge dele er i spil, om end det vil tage længere tid at etablere nye pladser. Det andet kan vi løse nu og her, og det bakker vi op om, sagde Lene Stevnhoved (V) ifølge DAGBLADET.

Det store politiske flertal fastholdt da også ønsket om at søsætte ordningen, som vil gælde i to år og omfatte omtrent 245 af centerets i alt 670 parkeringspladser.