Flere smittet på plejecenter i Solrød

Af Jesper From

- Vi tager fortsat situationen på Christians Have alvorligt, og vi re-tester løbende beboere og medarbejdere helt i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sådan fortæller kvalitets- og velfærdschef Karin Kappel fra Altiden, den private del af plejecentret Christians Have.

- Status er, at fire beboere er testet positive med Covid-19. De er alle fra det samme demens-afsnit på plejecentret og er isolerede. Alle øvrige beboere er testet negative. Seks medarbejdere er testet positive, og alle er isolerede hjemme. Vi opretholder fortsat alle initiativer i myndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning. Vi er i god og tæt dialog med både kommunen og Sundhedsmyndighederne, forklarer Karin Kappel.