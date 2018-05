Flere penge til Havdrups hjerte

Borgerne i Havdrup får snart et nyt byrum og senest har Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendt et tillægsbevilling på 1.6 millioner kroner for at sikre en høj kvalitet i projektet.

- Et enigt udvalg giver på den måde udtryk for, at det her projekt har meget høj prioritet, siger borgmester Niels Hörup (V) og forklarer, at projektet er en del af Havdrup Helhedsplan som igen udspringer af byrådets fokus på at udvikle Solrøds byrum og pladser. Senest er det Strandvejstorvet i Solrød, der er blevet færdiggjort og efter en længere proces er det nu altså tid til at få fuldført projektet med et nyt byrum i Havdrup.