Flere unge på 10Solrød er konstateret smittet med corona, og det får borgmesteren til at komme med en indtrængende appel til de unge i Solrød. Foto: Mikael Borre

Flere og flere smittede: Skole lukket og besøgsforbud på plejehjem

Solrød - 28. september 2020 kl. 12:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Antallet af coronasmittede i Solrød Kommune stiger foruroligende i øjeblikket og derfor har borgmester Niels Hörup (V) rettet en appel til kommunens unge:

- Måske tænker du, at du kan komme fint igennem et sygdomsforløb med coronavirus, men hvis du bliver smittet, kan du bære smitten videre til andre, der kan få et særdeles svært sygdomsforløb eller i værste fald miste livet til sygdommen. Derfor vil jeg gerne appellere til, at du gør alt, hvad du kan for at være med til at forhindre smitte med coronavirus ved at følge retningslinjerne.

10Solrød er lukket Der har blandt andet været flere smittetilfælde på uddannelsesinstitutionen 10Solrød, som har medført, at hele skolen nu er midlertidigt lukket, og eleverne vil i stedet få fjernundervisning.

Solrød Kommune har fået oplyst fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at en stor del af de nysmittede borgere i kommunen er unge mellem 14-19 år. Derfor har borgmesteren i går sendt et brev rundt til eleverne i udskolingen samt 10Solrød, hvor han opfordrer til, at alle unge finder de gode vaner fra foråret frem igen.

- Jeg ved godt, at coronasituationen er svær at finde rundt i som ung. Det er en tid, hvor det betyder meget at være sammen med sine venner, og hvor man har lyst til for eksempel at kramme og feste. Men lige nu er det nødvendigt, at vi igen finder de gode vaner, som vi lærte i foråret frem, så vi kan undgå, at smitten løber løbsk, lyder det videre i opfordringen.

Ølbong lukker hel årgang Flere af de smittede unge i Solrød har også taget smitten med ud af kommunen.

På Køge Handelsskole har man i dag, mandag, konstateret 26 smittede indtil videre, og ifølge skolens direktør Tim Christensen skyldes det hovedsageligt to fester i Solrød forrige lørdag. En konfirmationsfest og en 18-års fødselsdags - hvor nogle af de unge til sidstnævnte fest angiveligt skulle have delt og drukket af en såkaldt ølbong.

Det er umiddelbart på den baggrund, at sundhedsmyndighederne har bedt Solrød Kommune indskærpe over de unge, at de skal følge alle anbefalinger. Hele første årgang på handelsskolen i Køge er sendt hjem, det gælder omkring 300 elever.

Besøgsforbud på plejehjem Smitten i Solrød Kommune har nu desuden nået et niveau, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Solrød Kommune at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på Plejecenter Christians Have. Det betyder, at besøg som udgangspunkt skal finde sted udendørs.

Solrød Kommune anbefaler, at borgerne ud over at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer også downloader myndighedernes smitte|stop-app, som hjælper myndighederne med smitteopsporing.

App'en kan hentes på www.smittestop.dk.