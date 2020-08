Coronaen har spændt ben for nogle af arrangementerne. Men som helhed er der tilfreds at spore i SuperBrugsen i Havdrup. Privatfoto

Flere kunder i SuperBrugsen

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til de gældende Corona regler, så der var god afstand mellem deltagerne i generalforsamlingen og der blev ikke, som normalt serveret smagsprøver på hvad butikken formår i mad og drikke, noget der var fuld forståelse for blandt de fremmødte medlemmer.

Formand, Tonny Lauridsen, fortalte om de arrangementer, der har været gennem det sidste år, herunder flere vellykkede børnearrangementer, fælles morgenkaffe for alle kunder og medlemmer og det traditionsrige nytårsevent, hvor bestyrelsen hilser på medlemmer og kunder over et glas champagne og kransekage.