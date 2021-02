Placering A: Fordele: Ligger tæt på kunstgræsbanen. Ulemper: Langt til Solrød Idrætscenter - cirka 500 meter til omklædning. Placering B: Fordele: Ligger i nærheden af Solrød Idrætscenter - cirka 200 meter til omklædning. Ulemper: Miljømæssige forhold, da grunden ligger lavt. Arealet tænkes i andre sammenhænge i klimatilpasning, men der er dog ikke planlagt efter dette. Blød jordbund. Området anvendes som samlingssted for borgere f.eks. til cirkusplads. Der skal udarbejdes ny lokalplan. Placering C: Fordele: Ligger tæt på Solrød Idrætscenter og dermed til SICs faciliteter bl.a. omklædning. Ligger tæt på både opvisnings- og kunstgræsbanerne. Ulemper: Der skal udarbejdes ny lokalplan. Illu: Solrød Kommune

Flere forslag til hal og klubhus

Der ligger nu tre forslag til, hvor Solrød FCs kommende klubhus kan placeres.

På byrådsmødet lige før jul blev det besluttet, at fodboldklubben fra til 1. april har mulighed for at komme med et realistisk og konkret forslag til et klubhusprojekt inklusiv en plan for financieringen.