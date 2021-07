Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen glæder sig til, at den nye ordning træder i kraft. Foto: Solrød Kommune

Fleksibel fredag skal være til gavn for ansatte og borgere

Solrød - 01. juli 2021 kl. 13:33 Af Jesper From og Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

De har indført det i andre kommuner med succes.

Nu forsøger Solrød Kommune sig også med en fleksibel fredag for medarbejderne i administrationen. Det betyder, at det bliver muligt for medarbejderne at planlægge sig til at holde fri om fredagen.

- Vi har forsøgt at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for både nuværende og fremtidige medarbejdere. Derfor indfører vi Fleksibel Fredag, der i højere grad gør det muligt for den enkelte medarbejder at styre sin arbejdsuge efter egne ønsker. Grundtanken er at tage et skridt mod en mere fleksibel arbejdsgang, siger Henrik Winther Nielsen, kommunaldirektør i Solrød Kommune.

Arbejdsugen fortsætter på 37 timer og kommunaldirektøren tilføjer, at modellen er indrettet sådan, at medarbejdere, der ikke ønsker længere dage resten af ugen, kan vælge at fortsætte med en fem-dages arbejdsuge.

For at få inspiration til det nye tiltag har man blandt andet kigget mod Odsherred Kommune, der tidligere har indført en lignende model med fleksible arbejdstider.

I Solrød Kommune er det 78 procent af de erhvervsaktive, som pendler ud kommunen. Et af de højeste procenter i landet, fortæller kommunaldirektøren, som tilføjer, at den nye model bestemt også er for borgerne i kommunen.

- Telefonerne lukker om fredagen, men til gengæld udvider vi åbningstiderne de resterende dage. Det håber vi, vil være en fordel for blandt andre travle børnefamilier og erhvervsaktive, som kan have svært ved at ringe i mellem kl. 10 og 14. Vi har registreret, at mange forsøger at ringe kl. 8 om morgenen, hvor telefonerne ikke har åbent, siger Henrik Winther Nielsen.

De nye åbningstider for rådhuset og Børn og Unge Rådgivningen vil i den nye model være: Mandag: 8-14 (Borgerservice fra kl. 7.30). Tirsdag: 8-14 (Borgerservice fra kl. 7.30). Onsdag: 10-14 (uændret). Torsdag: 13-17 (Borgerservice til kl. 18) (uændret). Fredag: Lukket.

I argumentationen for forsøgsordningen - som vil køre over to år med en midtvejs-evaluering - står der, at »Fleksibel Fredag er et element blandt flere, der skal styrke Solrød Kommune som en attraktiv arbejdsplads, der også omfatter strategisk rekruttering og kompetenceudvikling. Dette er et led i at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere, så kommunen følger med udviklingen og er en moderne, attraktiv arbejdsplads.«

Fleksibiliteten indebærer, at medarbejderne kan vælge frit fra uge til uge og ikke skal lægge sig fast på et bestemt mønster. Hvis man vælge at arbejde hjemmefra om fredagen, kan denne f.eks. bruges til opgaver, der kræver særlig fordybelse, oplyses det.

Samlet set vil åbnings- og telefontiden ugentligt blive udvidet med 1-2 timer. Tidsbestilling i Borgerservice, som har været indført under corona-perioden, vil blive fastholdt. Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen fortæller videre, at man på sigt vil kigge på, om modellen kan udvides til andre dele af kommunen i justerede udgaver.

Den nye ordning ventes at træde i kraft 1. september.