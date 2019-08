Til trods for den fine påklædning var ambassadør Ajit Gupte ikke bleg for at tage spaden i hånden og grave et hul til flamingotræet.

Flamingotræ til minde om Gandhi

Trafikken ud af København fredag eftermiddag betød, at den indiske ambassadør Ajit Gupte med små tyve minutters forsinkelse rullede sin store Mercedes - med hvidt indtræk - ind på parkeringspladsen på Åsvej 1, hvor skolens elever og lærere samt skoleleder, Johnny Larsen, borgmester Niels Hörup og formand for skolens bestyrelse, Bjarne Groth, stod klar til at tage pænt imod den fornemme gæst.

Jersie: Det krævede lidt tålmodighed, men var også ventetiden værd. For det er ikke lige hver dag, at en ambassadør lægger vejen forbi Jersie Privatskole.

