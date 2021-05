Se billedserie Flere naboer til Jersie Strandpark har klaget over, at Solrød Kommune vil tillade fitnessredskaber i den sydlige del af området. Foto: Torben Thorsø

Fitness godkendes syd for ishus

Solrød - 25. maj 2021

Der er ikke noget i vejen for, at Solrød Kommune placerer otte større fitnessredskaber i området lige syd for ishuset ved Jersie Strandpark. Det har Planklagenævnet netop vurderet i en afgørelse, der er sendt til kommunen.

Den kommer på baggrund af naboklager, hvor der peges på at det er en uhensigsmæssig placering, som også er i strid med områdets status af landzone.

»Planklagenævnet stadfæster den del af afgørelsen, der handler om fitnessredskaberne. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder,« skriver nævnet.

Det hele handler om otte fitnessredskaber af træ samt et infoskilt, som kommunen har givet tilladelse til sætte op i strandparken på et areal umiddelbart syd for det eksisterende ishus.

Mere liv i parken

Solrød Kommune gav i januar 2020 landzonetilladelse til opførelse af infoskilt, otte fitnessredskaber og op til to træskulpturer i tilknytning til parkens ishus. Kommunen vurderer, at friluftfaciliteterne kan være med til at understøtte en varieret brug af parken med fokus på friluftsliv, motion og naturformidling. Endvidere vurderer kommunen, at projektet tager de fornødne landskabelige og naturmæssige hensyn i forhold til udformning, placering og valg af materialer.

Solrød Kommune har i sagen anført, at fitnessredskaberne ikke vil bidrage til en uhensigtsmæssig brug af parken, samt at projektet på sigt kan bidrage til en positiv anvendelse af parkens arealer.

Naboer frygter ballade

Den positive indstilling til brug af redskaberne tror naboerne til området dog ikke på og i forbindelse med nabohøringerne kom der flere indsigelser.

De går blandt andet på at fitnessredskaberne vil medføre flere siddemuligheder i græsområdet, klemt ind ved siden af ishuset. I den forbindelse har de gjort iopmærksom på, at der allerede i dag efterlades flasker efter indtag af alkohol på stedet. Derudover har de anført, at placering af fitnessredskaberne, skjult bag ishuset, tiltrækker en »utilsigtet adfærd i de sene aftentimer«. Det kan føre til støjgener samt skabe utryghed for borgere, der går aftentur med videre.

Grundlæggende vil redskaberne altså, i følge naboerne, være til væsentlig gene og skabe støj og utryghed, og det vil ikke stemme overens med kommunens ønske om, at fitnessredskaberne skal komme offentligheden til gavn.

Andre forslag

I sagen har klagerne påpeget, at problemet kan afhjælpes ved at flytte fitnessredskaberne over på den anden side af den sti, der løber centralt igennem parken ned til vandet. Her peger de på, at der inden for det område allerede er opsat bænke, træskulpturer og etableret et større bålsted, derfor vil det være mere naturligt at placerer dem i et område, der allerede bruges af ioffentligheden - selvom området faktisk er registeret som habitatnaturtyper.

Den løsning er Solrød Kommune dog ikke begejstret for og gør gældende,at der er tænkt på at finde en placering, hvor fitnessredskaberne »ikke fremstår visuelt forstyrrende og dominerende i parkens åbne areal. Dette er gjort for at fastholde den eksisterende oplevelse af et naturområde, der adgangsgivende til det tilstødende lagune og strandområde. Kommunen anfører endvidere, at der er taget hensyn til, at brugerne af fitnessfaciliteterne ikke nødvendigvis ønsker at være udstillet midt i parken«.

Nævnets afgørelse

I forhold til den landzonetilladelse som Solrød Kommune har givet projektet, så vurderer Planklagenævnet, at projektet er i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne, herunder de landskabelige, rekreative og planlægningsmæssige interesser. Nævnet har i vurderingen navnlig lagt vægt på, at redskaberne skal anvendes til almene rekreative formål i en eksisterende park, hvortil der er offentlig adgang. Nævnet har også lagt vægt på placeringen nær eksisterende bygning,samt størrelsen af det ansøgte projekt.

Nævnet finder, at hensynet til naboer ikke taler afgørende imod en tilladelse: »Ved vurderingen lægger nævnet vægt på, at der er tale om en placering i eksisterende offentlig park, i tilknytning til eksisterende ishus, og at der er eksisterende beplantning mellem det ansøgte og naboerne. Nævnet lægger desuden vægt på afstanden fra skel til det ansøgte. Det er også indgået i nævnets

vurdering, at kommunen efter besigtigelse og vurdering i forhold til blandt andet beskyttet natur og karakteren af de aktiviteter, som redskaberne skal bruges til, har fundet den ansøgte placering mest hensigtsmæssig«.

Planklagenævnet bemærker afsluttende, at en eventuel utilsigtet, uhensigtsmæssig anvendelse af området som følge af redskaberne efter nævnets opfattelse må håndteres efter anden lovgivning og i yderste fald under inddragelse af politiet.