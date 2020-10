Fire Uglegårds-elever vinder filmkampagne

Forleden fik Camelia, Zeina, Maja og Aya fra 4.E på Uglegårdsskolen besked om, at de havde vundet 'Vild med film', som er en landsdækkende filmkampagne, som har til formål at give elever på mellemtrinnet indsigt i filmmediet og klæde dem på til at udtrykke sig med mobilkameraer.

I juryens begrundelsen for vindervalget skriver de: "Vinderfilmen udmærker sig ved at have et personligt sprog. Den er originalt lavet. Den har en dramaturgisk udvikling. Og så er det en meget modig fortælling. Fra filmen starter er det tydeligt at mærke, at her er der en fortæller, som har noget på hjerte. Gennem brug af digt har fortællerne formået at invitere os ind i en verden, som for nogen kan virke meget ensom," og fortsætter: