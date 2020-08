Fin opbakning i Havdrup til Støt Brysterne

Søndag holdt Kræftens Bekæmpelse virtuel gå/løb-event for Støt Brysterne. En ud af ni kvinder rammes af brystkræft, men fokus på forskning gør, at der er store fremskridt inden for behandlingen og i dag er brystkræft en af de kræftformer, hvor der er den bedste overlevelse.