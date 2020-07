Feriepengene rækker længere i Solrød, så der bliver måske råd til en ekstra strandtur med det hele. Foto: Jesper From

Feriepenge rækker længere på solkysten

Mange borgere i Solrød tjener godt og det giver selvfølgelig bonus, når regeringen til efteråret giver slip på de indefrosne feriepenge, der skal få hjule til at løbe lidt hurtigere rundt i et coronaramt Danmark.

Der er nemlig store forskelle på, hvor meget den gennemsnitlige lønmodtager i hver kommune står til at få udbetalt, viser en ny undersøgelse fra Spar Nord, som banken fortæller om i en pressemeddelelse.

Solrød ligger helt oppe som nummer otte på listen, hvor Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommune placerer sig i top tre over de kommuner, hvor lønmodtagerne har optjent flest feriepenge siden 1. september og således får flest penge udbetalt i gennemsnit per lønmodtager.

Dermed kan de se frem til, at de tre ugers indefrosne feriepenge, som det nu snart bliver muligt at få udbetalt, løber op i hele 41.561 kroner, 39.372 kroner og 38.950 kroner før skat og lige under dét niveau finder man altså Solrød Kommune.