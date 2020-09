Fem nye statsborgere fejret

Torsdag eftermiddag mødte fem kommende nye statsborgere og deres nære familiemedlemmer spændte op på Solrød Rådhus for at deltage i grundlovsceremonien, hvor de nye statsborgere blev fejret med tale og gaver.

Ceremonien var præget af situationen med coronavirus, og der var derfor dækket op med gode mængder af håndsprit på bordene, og der var fokus på at holde afstand.

- At få et statsborgerskab her i Danmark er noget ganske særligt. Derfor er dagen i dag en højtidelig dag, men også i høj grad en glædens dag og en dag, hvor vi siger velkommen til jer som statsborgere i vores dejlige land, sagde borgmester Niels Hörup til de fem nye statsborgere.