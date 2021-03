Fejl i antal smittede

Der er sket en fejl i opgørelserne af antal smittede, oplyser Solrød Kommune.

Solrød - 30. marts 2021

Solrød Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at Statens Serum Instituts dashboard for covid-19, mandag den. 29. marts viser et alt for højt antal smittede i Solrød Kommune.

Der er sket en fejl i opgørelsen over antallet af smittede borger, placerer Solrød Kommune på tredjeplads over smittede per 100.000 med en incidens på 365 og 85 smittede borgere.

Solrød Kommune har dog fået oplyst fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at det korrekte tal for den 29. marts 2021 er 28 smittede borgere og en incidens på 120,4

Solrød Kommune har kontaktet Statens Serum Institut, som oplyser, at fejlen bliver rettet.