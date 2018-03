Farverigt vanvid i sovebyen

Se billedserie Nu kan man i Solrød se en udstilling med værker af kunstneren Kristian von Hornsleth, som han selv kalder for en introduktion til Hornsleth-vanviddet. Udstillingen er kommet i stand via en lokal ven og samarbejdspartner, der selv er stor fan af den til tider provokerende samtidskunstner. Værkerne kan ses i Solrød Center frem til søndag. Foto: Torben Thorsø

Solrød - 15. marts 2018 kl. 13:20 Af Torben Thorsø

En introduktion til det glade Hornsleth-vanvid på en grå og kedelig torsdag.

Sådan præsenterer kunstneren Kristian von Hornsleth den pop-up udstilling, der kan ses i Solrød Center fra i dag.

- Solrød er et jomfrueligt Hornsleth-område og jeg har både en del venner og kontakter hernede, så vi synes, det kunne være sjovt med en udstilling her, fortæller han og forklarer, at udstillingen rummer 75 værker:

- Her er et bredt udsnit af min produktion fra det provokerende til det mere stuerene. Det hele er tænkt som en introduktion til det glade og smukke Hornsleth-vanvid.

Kristian von Hornsleth er kendt for sine meget farvestrålende kunstværker, der ofte har et provokerende budskab som »fuck the poor«, der måske eller måske ikke skal tages alvorligt.

For kunstneren handler det netop om, at kunsten ikke altid er til at regne ud.

- Kunsten vækker nogle sanser i dig som du ikke normalt bruger. Min kunst er dybest set underholdning for de utilpassede og en manifestation af det totalt unødvendige, uforbrugelige og alt for dyre. Den er alt det vi ikke kan undvære når Berlingoen, fladskærmen og huslejen er betalt, siger Kristian von Hornsleth, der understreger, at der ikke er grund til at blive skræmt af kunsten, selvom man måske ikke lige umiddelbart kan afkode værket.

- Udstillingen skal give en oplevelse at af samtidskunst ikke kun er for de priviligerede, men kan være sjovt og uforpligtende. Jeg kæmper stadig med, at folk tror kunst er noget elitært shit - bare fordi kunstneren har haft en smule intellektuelle overvejelser om livet, døden, farverne, og hvorfor vi er her som mennesker.

Udstillingen kan ses de kommende fire dage og er kommet i stand via Martin Nielsen, der er lokal og en mange-årig ven af kunstneren:

- Jeg har gennem flere år hjulpet Kristian med hans udstillinger, blandt andet i hans galleri i Bredgade. Men hvorfor skal al den fine kunst være forbeholdt folk i whisky-bæltet eller inde i København, når vi har en dejlig by som Solrød. Derfor vil vi gerne give folk her en chance for at se kunsten med deres egne øjne - og for mig er det »kongen«, der er kommet til byen, siger han.

Udstillingen kan ses i Solrød Center 18A, fra i dag og frem til søndag den 18. marts. De første 100 gæster får en signeret Hornslet-plakat og der er reception fra 16-18 i dag. Lørdag den 17. marts kl. 14 vil Hornsleth selv være tilstede og vil fortælle om værkerne.

Udstillingen er åben torsdag - lørdag: 10-18, søndag: 10-16.