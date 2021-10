Farverig Fredag med mexicanske krukker

Farverig Fredag er Kulturhusets kreative værksted, som finder sted en gang om måneden. Her er der plads til at udfolde sig med farver, former, glitter og guirlander. Personalet vælger et tema og har på forhånd fundet et par gode eksempler frem til inspiration. Men det er naturligvis op til det enkelte barn at gribe temaet og skabe sit helt eget udtryk.