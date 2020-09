Farttosse kommer ikke bag rattet foreløbigt

Manden bag rattet, en 52-årig mand fra Brøndby, blev standset, hvor det viste sig at han havde en alkoholpromille væsentligt over det tilladte. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel, hastighed og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Efter blodprøve udtagelsen blev den 52-årige løsladt, men kan forvente at høre mere fra politiet i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.