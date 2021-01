Farttosse blitzet med 162 km/t

Politiet målte her en 42-årig mand fra København til at køre med en gennemsnitshastighed på 162 km/t, selvom man højst må køre 110 km/t på strækningen. Den 42-årige blev standset og sigtet, og kan nu forvente en bøde på 4500 kr., 500 kr. til Offerfonden og en påstand om en betinget frakendelse i sagen, hvilket betyder at han skal bestå en ny køreprøve for at beholde kørekortet.

Ud over den meget hurtige bilist blev yderligere syv bilister sigtet for at køre for hurtigt på Køge Bugt Motorvejen i Køge/Solrød/Greve området, hvor en bilist fik et klip og to blev sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon. Den nationale hastighedsindsats fortsætter ugen ud.