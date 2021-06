Familiehygge med mad over bål

Lørdag 19. juni kl. 10-13 samler vi hele familien omkring madlavning over bål. Børn elsker bål og det har aldrig været nemmere at skrue op for de gode oplevelser i naturen. Denne formiddag samler vi hele familien og lære gode trick og tips til at forberede lækre måltider over bål - under åben himmel. Workshoppen slutter med at vi spiser vores båltilberedte frokost sammen.