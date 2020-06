Fakta-ansatte i løb efter kanelsnegls-tyv

Tirsdag morgen anmeldte personalet i supermarkedet Fakta, at personalet var løbet efter en mand, som havde spist en kanelsnegl til 10 kr. fra butikkens bake-off-afdeling, hvorefter han forlod supermarkedet uden at betale.

To ansatte gjorde manden opmærksom herpå, hvorefter han løb fra stedet med de to ansatte efter sig.

Under flugten svingede han to gange sin ene arm bagud, så han begge gange ramte en 30-årig kvindelig ansat i hovedet i forsøget på at slippe væk.

Det lykkedes også for ham, men den tilkaldte politipatrulje fik ved gennemsyn af supermarkedets videoovervågning identificeret den mistænkte, som politiet ledte efter i området.

Herunder fik politiet kontakt til et vidne, der havde overværet, at den mistænkte nærmest havde røvet en cykel fra dens ejer, som også var blevet slået, inden han cyklede væk på en cykel.