Færre og færre indbrud i Solrød

- Tryghed i ens eget hjem er noget af det allervigtigste, og derfor er jeg glad for nyheden om et stort fald i antallet af indbrud i første kvartal af 2021. Vi skal blive ved med at øge trygheden i Solrød Kommune, og man kan som borger selv gøre meget for at beskytte sit hjem mod indbrud. Et styrket og aktivt naboskab, der engagerer sig og har et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, kan være med til at gøre en stor forskel og skabe øget tryghed, siger borgmester Niels Hörup.

- Et hvert indbrud er et indbrud for meget, og derfor arbejder vi hele tiden aktivt for at mindske antallet af indbrud i kommunen. For knap to måneder siden indgik vi et partnerskab med Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt, om at vi i fællesskab vil arbejde målrettet for nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i Solrød Kommune. Derfor er forebyggelse af indbrud et emne, der står højt på dagsordenen, og jeg håber, at vi vil fortsætte med at se et fald i indbrud. Det er kun i kraft af, at vi alle yder en indsats, at vi ser så flotte tal nu, og derfor håber jeg, at alle vil fortsætte med den flotte indsats", siger Niels Hörup.