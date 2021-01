Facebook-kommentarer til Niels Hörups opslag

Her er et lille udpluk af de mange kommentarer der kom i kølvandet på borgmester Niels Hörups FB-opslag:

- At skrive sådan - som borgmester. Dit opslag kan ikke tolkes som andet end et forsøg på at lukke munden på alle, der ikke er politisk enige med dig - og det er selvfølgeligt værdifuldt.....for dig.

Kenneth Hoffmann

- Det du beskriver har et navn og det er kommunisme. Jeg er Venstremand ind til benet, men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at stemme blå mere i Solrød pga., din uprofessionelle måde at være borgmester på. Du har været god for Solrød i så mange år, men de seneste år er det sket noget, og du har fuldstændigt tabt sutten og evnen til at være borgmester.