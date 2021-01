Få inspiration til natur- og friluftsoplevelser med digitalt kort

Er din fritidsaktivitet lukket ned som følge af coronasituationen, og mangler du inspiration til, hvilke udendørs muligheder du kan kaste dig over? På hjemmesiden www.udinaturen.dk kan du lige nu finde en digital guide til steder, hvor du kan lave natur- og friluftsaktiviteter i Solrød Kommune.

Store dele af forenings- og fritidslivet er påvirket af den nuværende coronasituation, og alle indendørsfaciliteter er lukket midlertidigt ned til starten af 2021. Heldigvis byder Solrød Kommune på masser af spændende faciliteter til udendørs aktiviteter, som du kan kaste dig over i stedet.

Hjertepladsen i Havdrup, Kilen i Solrød Strand eller madpakkehuset i Trylleskoven. De er blandt de utallige muligheder for at komme afsted på natur- og friluftoplevelser i Solrød Kommune. Hvis du fx leder efter gode vandreruter, bålpladser, legepladser eller udendørs træningsmuligheder, så har Solrød Kommune nu beskrevet og placeret disse på et kort på www.udinaturen.dk, så du hurtigt og nemt kan finde inspiration til gode oplevelser i naturen.