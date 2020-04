Et smukt elevmaleri til dronningen

Der har været tradition for, at når dronningen fylder rundt, så giver kommunerne hver især eller i mindre grupper en gave. Men det var lavet om på fejringen af dronningens 80 års fødselsdag, hvor samtlige af landets kommuner er gået sammen om at give dronning Margrethe en fælles gave. Den fælleskommunale gave bestod i, at hver kommune bidrager med et maleri malet af elever fra en 3. klasse i kommunen. Opgavens kriterier var, at både dronning Margrethe og et varetegn fra kommunen skulle optræde på maleriet, men ellers havde eleverne helt frie tøjler.