De 46 børn havde glæder sig til at deltage i gymnastikcampen. Men det satte coronaen en hurtig stopper for. En klog, men også ærgerlig beslutning. Arkivfoto

Et barn mere fra gymnasikcamp smittet

Af Jesper From

solrød: Formand for Solrød Gymnastikforening, Pia Nyvang, har været i isolation i en uge, men fik heldigvis i går besked om, at hun ikke er Covid-19-smitten.

- Jeg har slet ikke været uden for en dør siden sidste søndag - altså udover i haven. Det var været s..... irriterende, sukker hun.

Det skete efter, at en far til en af de deltagende børn fortalte, at han og datteren var blevet konstateret Covid-19-smittede.