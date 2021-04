Mona Møberg Larsen (billedet), Charlotte Gravesen og Carsten Mølgaard Hansen er klar til at døbe alle de børn, som ikke er blevet døbt pga. corona det seneste år. Pressefoto

Er dit barn ikke blevet døbt endnu?

Solrød - 20. april 2021 kl. 06:22

Har du ikke fået dit barn døbt, fordi der er corona og dermed begrænset plads til dine gæster i kirken? Så er der en enestående mulighed for det lørdag den 2. oktober kl. 10-14, hvor der er Store dåbsdag i Solrød Strandkirke.

Her står præsterne Charlotte Gravesen, Carsten Mølgaard Hansen og Mona Møberg Larsen klar til at døbe dit barn - uanset om hun/han er tre måneder eller halvandet år og vokset ud af dåbskjolen.

- Vi formoder, at der er mange børn, som ikke er blevet døbt, da deres forældre ikke har haft mulighed for at holde fest bagefter. Vi synes, at børnene skal have mulighed for at blive døbt, og derfor tilbyder vi en mere uformel dåb, hvor forældre og barn blot kan møde op på dagen, fortæller præst Mona Møberg Larsen.

- Det bliver en anderledes oplevelse, for måske er børnene så store, at de selv kan gå ind til døbefonten i kirken, pjaske lidt med vandet og lege undervejs. Vi håber, at mange vil benytte sig af vores tilbud, som ikke kræver en stor indsats fra forældrenes side.

Der kræves ingen tilmelding, men I skal bo i eller have tilknytning til sognet for at få jeres barn døbt i kirken. Der skal være mindst to og højst fem faddere, og hvis mor og far står fadder, skal der være to ud over forældrene.

Efter dåben får du en børnebibel med hjem og lidt at spise og drikke i konfirmandlokalerne.