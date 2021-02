Er tiden - og pladsen - ved at løbe for det gamle rådhus? Giver det derfor mening at bygge et Borgernes Hus. Eller er det klogeste at give det gamle rådhus et større »overhaling«? Mange spørgsmål er i spil - men den endelige beslutning ligger hos det kommende byråd. Foto: Jesper From

Er der behov for et Borgernes Hus

Kommunalvalget nærmer sig så småt, og et af de emner, som kan tænkes at fylde en del i valgkampen (og allerede gør det nu), er tankerne om et nyt rådhus, eller rettere et Borgernes Hus. For giver det i det hele taget mening, at poste en masse millioner i et nyt hus for rådhuspersonalet samt også med plads til nogle foreninger, eller ligger Rådhuset fint, hvor det ligger i dag og kan opfylde behovet.