Se billedserie Henning Rasmussen har haft kontakt på telefonen med mange af medlemmerne - men han savner også at de igen kan være fysisk sammen. Foto: Helle Midskov

Enlige kan langt om længe mødes i fællesskabet

Solrød - 03. juli 2021 kl. 06:51 Af Jesper From Kontakt redaktionen

For mange har coronarestriktionerne ramt hårdt på psyken. Det ikke at kunne være sammen. Men specielt for een gruppe har det været specielt hårdt ikke at kunne mødes med andre i et fællesskab. Det er de enlige.

Idémanden bag Solrød Solisterne, Henning Rasmussen, er derfor rigtigt glad for, at foreningen igen kan lave aktiviteter for de 130 medlemmer. For han har kunnet mærke og høre, at de har savnet at være sammen.

- Ja, det bliver rigtig godt at komme i gang igen. Mange har ringet til mig for at høre om hvordan og hvorledes omkring en genstart. Og der er altså mange ensomme derude - flere end man tror!

Henning Rasmussen har løbende holdt medlemmerne orienteret på mail. Men ikke alle er i besiddelse af en computer, og så har Henning i stedet ringet til dem.

- Jeg har ringet til over 20, og der har jeg skulle afsætte en hel dag til - for de vil jo gerne snakke. Det er der ikke noget at sige til.

I det hele taget bruger Henning Rasmussen meget tid på at »pleje« medlemmerne.

- Jamen, jeg skriver da ud til dem til jul og påske, og er der nogle som er syge, kan jeg da godt finde på at ringe til dem for at høre, hvordan de har det, fortæller han.

Men nu kan de heldigvis snart igen mødes fysisk.

Første gang bliver 7. juli klokken 14 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, hvor den står på kaffe og kage. Der er ikke arrangeret noget underholdning den dag. Det er helt bevidst.

- Jeg tror, at medlemmerne har en masse de gerne vil tale med hinanden om.

Hvis man ønsker at blive medlemmer af Solrød Solisterne, så er det sådan set bare at møde op ved et af arrangementerne. For at blive medlem skal man være bosiddende i Solrød kommune og mindst være 60 år. Det er - som sagt - en forening for enlige.

- Men der kan også være nogle pårørende, hvis partner er dement. De pårørende kan være forfærdeligt ensomme. Så de er også velkomne, understreger Henning Rasmussen.

Man mødes den første onsdag i hver måned - nogle gange med foredrag, andre gange med fællessang fra Højskolesangbogen.

Men så er der også de populære udflugter.

Sidste gang, det var muligt at være sammen, var i august sidste år, hvor turen gik til Bøgeskoven - med mundbind på.

Coronaen har også betydet, at Solrød Solisterne ikke sidste år havde mulighed for at gennem generalforsamlingen. Det foregår nu i stedet 4. august klokken 14.

Henning Rasmussen fortæller, at der ikke er nogle, som har meldt sig ud af foreningen under nedlukningen.

- Men vi har også valgt at de nuværende medlemmer ikke skal betale kontingent for 2021, da der jo ikke har været nogle aktiviteter. Og foreningen skal altså ikke være en sparekasse, pointerer han.