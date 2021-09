Der har længe været et stort ønske om en ny idrætshal. Lokalplan er nu sendt i høring. Foto: Solrød Kommune

Endnu tættere på ny idrætshal

Solrød - 16. september 2021 kl. 11:04 Kontakt redaktionen

Lokalplanforslaget, der skal gøre det muligt at bygge en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, som skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed, er nu i høring. Lokalplanforslaget gør det også muligt for Solrød FC at etablere et nyt klubhus.

Solrød Idrætscenter skal være et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer. Sådan lød konklusionen, da foreninger og brugere i 2018 satte ord på deres drømme og forventninger til Solrød Idrætscenter. På ønskelisten stod også muligheden for en ny idrætshal, og for at den del af drømmen kan bringes til live, skal lokalplanen for området ændres.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har derfor på udvalgets møde 6. september behandlet og godkendt det lokalplanforslag, som gør det muligt at bygge en ny idrætshal, hvor brugernes drømme kan folde sig ud. Samtidig gør lokalplanforslaget det også muligt at opfylde et stort ønske hos den lokale fodboldklub Solrød FC - et klubhus. Lokalplanforslaget åbner nemlig også op for, at klubben kan etablere et klubhus med omklædningsmuligheder mellem den nuværende opvisningsbane og kunststofbanerne.

- I Solrød Kommune er vi beriget med et meget aktivt foreningsliv, og vi har generelt også nogle rigtig gode og fleksible rammer, som støtter op om vores aktive foreningsliv. Det er naturligvis rigtig dejligt, når vi i byrådet har muligheden for at gøre de rammer endnu bedre med en ny hal, der vil komme til at summe af aktiviteter. Samtidig ved vi, at et nyt klubhus har stået meget højt på Solrød FCs ønskeliste i mange år, og de planer bliver også mulige at bringe til live med det nye lokalplanforslag, siger Niels Hörup, formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester.

Lokalplanforslaget gør det desuden muligt at udvide Børnenes Idrætshus, hvis der skulle opstå et behov for det i fremtiden. I planen er der også udlagt et areal i områdets vestlige del til en eventuel fremtidig hal i området mellem tennisbanerne og boligområdet Litorinaparken - der er dog ingen planer om en hal i det område på nuværende tidspunkt.

Lokalplanforslaget er i høring frem til 4. november 2021, og der vil blive afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget 27. september i Hjerterummet i Solrød Idrætscenter kl. 19-20.30.