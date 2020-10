En medarbejder tilknyttet bogruppe C er blevet konstateret smittet.

En medarbejder mere smittet på Christians Have

Af Jesper From

Man kan sige at der er både dårligt og godt nyt om smitte-situationen på den kommunale del af plejecenter Chrstians Have, hvor der i sidste uge blev konstateret fem smittet med Covid-19 - to beboere og tre medarbejdere.